Frontale tra un camion e un’auto, che finisce nel fosso: una persona ferita

L’incidente a Pavia di Udine.

Incidente stradale, nella prima serata di oggi 23 gennaio, lungo via Grado in comune di Pavia di Udine. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente la motrice di un camion e un’auto, che dopo l’impatto è finita nel fossato a lato strada. Il guidatore dell’autovettura è rimasto sempre cosciente ed è stato preso in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Il sinistro ha causato disagi al traffico.