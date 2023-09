A Verzegnis arriva la nuova casetta dell’acqua: l’inaugurazione

La casetta dell’acqua a Verzegnis in via Vittorio Veneto.

Verzegnis ha una nuova casetta dell’acqua pubblica. Inaugurato ieri alla presenza del sindaco d Andrea Paschini e del Consigliere di Amministrazione di CAFC S.p.A. Giovanni Valle, il nuovo distributore d’acqua situato in Via Vittorio Veneto in località Chiaicis.

Un progetto congiunto tra l’amministrazione locale e il gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio che permette ai cittadini di godere di un bene di primissima necessità a chilometro zero. Sale così a quota 41 il numero di casette dell’acqua fornite da CAFC S.p.A. sul territorio.

“Le casette dell’acqua rientrano in una strategia di promozione e valorizzazione dell’acqua pubblica di qualità distribuita dalla rete idrica – puntualizza il Consigliere di Amministrazione Giovanni Valle – esse costituiscono un’opportunità per ricordare alla cittadinanza che bere acqua di rubinetto è una scelta sicura, economicamente vantaggiosa e soprattutto sostenibile, sì, perché le casette dell’acqua garantiscono un servizio a chilometro zero; l’acqua arriva direttamente dall’acquedotto, pura e di qualità, e viene controllata e monitorata periodicamente con analisi specifiche; inoltre si riducono i rifiuti, limitando così l’utilizzo di bottiglie di plastica. Tanti sono quindi i vantaggi, sia ambientali ma anche economici, avendo sempre a disposizione un prodotto di ottima qualità”.

La sicurezza è garantita da un sistema di microfiltrazione, sterilizzazione con raggi UV e sanificazione con l’ozono al termine dell’erogazione. L’impianto di distribuzione propone acqua potabile, filtrata, refrigerata, naturale o con l’aggiunta di anidride carbonica. Il costo è di 4 centesimi al litro per l’acqua naturale e 7 centesimi al litro per quella frizzante.

“Un altro piccolo ma significativo risultato per l’Amministrazione comunale di Verzegnis – sottolinea il Sindaco Andrea Paschini – che già nelle linee programmatiche approvate nel 2019 nel primo Consiglio comunale di insediamento, aveva previsto la realizzazione della casa dell’acqua. Mi aspetto una risposta positiva soprattutto da parte dei giovani che sono molto sensibili al tema dell’inquinamento e del risparmio energetico. Consegniamo oggi alla comunità di Verzegnis uno strumento che, se ben compreso, sarà un esempio di utilità sociale che contribuirà attivamente alla riduzione dell’uso della plastica usa e getta e alle emissioni di CO2 in atmosfera.”.

La nuova casetta dell’acqua è già attiva tutti i giorni, 24 ore su 24. In caso di guasto o malfunzionamento della Casa dell’Acqua, può essere contattato il servizio di emergenza al numero verde indicato sulle “norme di comportamento” affisse sulla casetta stessa, tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 18.00,

Le 41 casette dell’acqua gestite da CAFC S.p.A. determinano un beneficio ambientale con un significativo risparmio in termini di consumo di bottiglie di plastica: nell’arco dell’anno 2022 sono stati erogati complessivamente circa 2.450 litri d’acqua naturale, 2.350 litri circa di acqua gassata per un totale di 4.800 litri.

Se si pensa che occorrono 2,5 chilogrammi di CO2 per ogni chilogrammo di PET (plastica) prodotto, il beneficio complessivo in termini di anidride carbonica non emessa ammonta a circa 317.000 chilogrammi.

Chi si serve di questi erogatori, infatti, utilizza bottiglie di vetro o comunque di plastica, senza andare a incrementare la produzione di altra plastica per contenitori.

Rifornirsi dalle case dell’acqua è un gesto che protegge l’ambiente e per sapere dove si trovano le case dell’acqua gestite da CAFC, nel sito www.cafcspa.com si può visionare l’elenco completo, perché la sostenibilità ambientale si trasformi, così, in gesti quotidiani.