Mille alberi per il Carso, la raccolta fondi dopo gli incendi

La raccolta fondi per gli alberi del Carso.

Si chiama “1000 alberi per il Carso – 1000 dreves za Kras” ed è la raccolta fondi lanciata da Paolo Barbano sulla piattaforma GoFundMe che in una settimana ha superato i 2.500 euro.

“Sono Paolo e come molti altri sono rimasto scosso dagli incendi che hanno sconvolto il Carso nella settimana tra il 17 e il 24 luglio. Ringraziando tutte le forze scese in campo per il contenimento e lo spegnimento dei fuochi, mi sono sentito impotente non sapendo come dare il mio aiuto”.

“L’obiettivo di questa campagna – scrive da Staranzano, in provincia di Gorizia – è di contribuire alla riforestazione del Carso attraverso il contributo di simbolici mille alberi”.

“Il mio impegno – prosegue – sarà di contattare gli Enti interessati e consegnare quanto raccolto con la finalità descritta e di tenere voi donatori informati degli sviluppi della campagna. Come ci ha dimostrato questa storia – conclude – l’unico modo per uscirne è insieme”.