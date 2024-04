Filari di Bolle: ecco i migliori spumanti del Fvg per il 2024

I migliori spumanti del Fvg premiati alla sagra di Casarsa.

Pietro Pittaro, il decano dei vignaioli friulani scomparso un mese fa, sarà ricordato a Casarsa della Delizia in occasione della cerimonia d’inaugurazione della 76ma Sagra del Vino, mercoledì 24 aprile alle 17 nella sala consiliare del Palazzo municipale Burovich de Zmajevich: il suo V.S.Q. Talento MC Brut Etichetta Oro 2017 ha vinto la categoria Metodo Classico nella decima edizione della della Selezione Spumanti Filari di Bolle, che proprio nella manifestazione casarsese incorona le migliori bollicine del Friuli Venezia Giulia.

Saranno inoltre premiate le migliori bollicine delle altre categorie. Per il metodo Charmat Prosecco Doc l’azienda Colutta con il Prosecco DOC Brut. Per il Metodo Charmat Ribolla Gialla l’azienda Pitars con la Ribolla Gialla Brut N.V. Per il Metodo Charmat sempre Pitars con il Prosecco Rosé Millesimato 2023 Brut. Inoltre riconoscimento per Miglior etichetta e packaging all’azienda Bessich con il Prosecco DOC Brut.

Quest’anno la giuria di Filari di Bolle è stata più ampia rispetto alle altre edizioni, dal respiro interregionale con anche giurati qualificati da Veneto e Trentino Alto Adige al fianco di sommelier ed enologi regionali: insieme a fine marzo hanno degustato in anonimo oltre 60 vini in concorso per infine decretare i vincitori delle 4 categorie. Insieme a loro in qualità di osservatori anche giornalisti, divulgatori e wine lover del mondo del vino, che dato il loro contributo per l’elezione della migliore etichetta/packaging.

Filari di Bolle, la Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Consorzio DOC Friuli Venezia Giulia e Uni DOC-FVG con la sponsorizzazione di Banca 360FVG. Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e collaborazione anche di Città del Vino, Assoenologi, Onav, PromoTurismoFvg e Strada del vino e dei sapori Friuli Venezia Giulia, Comitato UNPLI FVG.