E’ morto il poliziotto di Pordenone Stefano Del Piero.

Non ce l’ha fatta purtroppo Stefano Del Piero: il poliziotto di Pordenone, che aveva avuto un infarto alla fine del turno, è morto a 49 anni, dopo alcuni giorni in ospedale.

L’uomo, in forze alla Squadra Volanti della Questura di Treviso, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, aveva appena terminato il turno di pattuglia ed era rientrato negli uffici della Questura. A trovarlo a terra è stato il suo collega, che si era assentato per un breve periodo per fare rifornimento. Del Piero è stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi e l’allarme è stato dato al Suem 118, che ha provveduto a trasportarlo d’urgenza al Ca’ Foncello.

All’ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza, ma non si è più ripreso. I suoi funerali saranno celebrati nella Chiesa del Sacro Cuore di Pordenone, anche se la data non è ancora stata fissata.