Annunciate le date della Sagra del Vino di Casarsa: si terrà dal 24 aprile al 5 maggio 2025.

Un nuovo anno, una nuova edizione, un’attesa sempre più grande: la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia è pronta a tornare e sono state ufficializzate le date della manifestazione che si terrà dal 24 aprile al 5 maggio 2025, più ricca e coinvolgente che mai.

Per ben 12 giorni consecutivi, il paese si trasformerà in un palcoscenico di eventi, degustazioni enogastronomiche, musica, mostre e attività pensate per ogni fascia di età, senza dimenticare l’atteso Luna park. Il programma della manifestazione enogastronomica storica del Friuli Venezia Giulia – organizzata da Comune e Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con La Delizia Viticoltori Friulani – è in fase di completamento, ma alcuni eventi tradizionali come Filari di Bolle – Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia e la Marcia del Vino sono già stati confermati.

“Siamo entusiasti di annunciare la 77ª edizione della nostra amata Sagra del Vino – ha dichiarato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa della Delizia Aps – Anche quest’anno, abbiamo in serbo un programma vario, tra conferme e novità che renderanno questa edizione indimenticabile. Stiamo lavorando per definire gli ultimi dettagli del calendario che sarà presto ufficializzato”.

Confermati anche Filari di Bolle e la Marcia del Vino.

Tra gli appuntamenti da non perdere, spiccano l’11ma edizione di Filari di Bolle, la Selezione che premia i migliori Spumanti del Friuli Venezia Giulia: i lavori della giuria di esperti si terranno il 16 aprile mentre la proclamazione dei vincitori durante l’inaugurazione ufficiale della Sagra del Vino il 25 aprile. Inoltre il 1° maggio confermata la tradizionale Marcia del Vino – Terre e Città del Vino giunta alla 53ma edizione.

La Sagra del Vino di Casarsa della Delizia è un evento che celebra la cultura enogastronomica del territorio e promuove la valorizzazione dei prodotti locali. Punto di riferimento per gli amanti del buon vino è un appuntamento di primavera imperdibile per coloro che desiderano trascorrere momenti di svago e convivialità. Non mancheranno come detto il grande luna park, i chioschi enogastronomici gestiti dalle associazioni locali ma anche le mostre d’arte, i convegni, gli spettacoli e gli eventi sportivi, che arricchiranno l’offerta culturale.

La Sagra del Vino è organizzata da Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia, in collaborazione con La Delizia Viticoltori Friulani e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la collaborazione dell’Unpli Fvg. La manifestazione ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Sagra di Qualità dell’Unpli, a testimonianza della sua eccellenza e del suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni locali.