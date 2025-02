Torna al Museo storico e Parco del Castello di Miramare e all’Area Marina Protetta di Miramare (AMP) del WWF il progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dopo il successo degli anni precedenti, l’iniziativa, che ha già avvicinato al magico mondo dei libri tantissimi bambini e bambine, insieme alle loro famiglie, ripropone anche per il 2025 un fitto calendario di incontri, ogni mese fino a dicembre. I luoghi della cultura di Miramare tornano così alcentro del progetto con incontri a tema, esperienze di confronto, laboratori e giochi, ma anche con messaggi di sensibilizzazione verso la salvaguardia dell’ambiente, del rispetto della natura, di cui il Castello e l’AMP sono interpreti.

Il calendario degli appuntamenti

Si tratta di 36 appuntamenti, in programma da gennaio a dicembre,che propongono letture condivise, laboratori, giochi e attività didattiche nella natura, nella storia e nell’arte, coordinati dalle operatrici e operatori del Museo di Miramare e del Biodiversitario Marino, dalle educatrici professionali di Un villaggio per crescere e dalle volontarie e volontari, preventivamente formati, di Nati per Leggere Trieste, alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Miramare: dalparco alla sala del trono, dalle cucine, al castelletto, dal bagno ducale alle serre nuove (MiraLAB), alle scuderie (con la mostra d’arte contemporanea “Naturae”), fino alla tana del polpo nel Biodiversitario marino o alla spiaggia dell’Area Marina Protetta.



Gli incontri saranno l’occasione per accompagnare bambini, bambine e famiglie alla scoperta di tante semplici attività – prima fra tutte la lettura condivisa – che possono essere facilmente riproposte assieme a casa e che sostengono lo sviluppo dei piccoli, rafforzando la relazione con gli adulti. A seguito degli incontri di lettura si svolgono anche delle brevi visite guidate, sia nel comprensorio culturale di Miramare sia nell’Area Marina Protetta.



La novità di quest’anno, che deriva da un progetto editoriale del Museo di Miramare, sarà “Storie da toccare”, l’iniziativa che parte dal libro tattile di Miramare realizzato grazie alla sponsorizzazione della ditta Saul Sadoch S.p.A. e che offrirà la possibilità sia di leggere il libro, toccandolo e ammirando le immagini, sia di ricercare i dettagli iconografici nelle sale del Castello della collezione di Massimiliano d’Asburgo. Questo tema sarà trattato anche in una sessione del percorso di formazione dell’Accademia Nati per Leggere FVG che si terrà a Miramare, per la terza volta, in aprile. Quest’anno, a formarsi, oltre agli esperti del settore infanzia, ci saranno anche le operatrici e gli operatori museali della Regione, e non solo, sul tema del rapporto con le famiglie e dell’inclusività nella proposta di contenuti culturali e della lettura in particolare.



Alcuni appuntamenti ‘speciali’ saranno organizzati in occasione di alcune date significative:

il 23 aprile sarà la Giornata mondiale del libro e la data inaugurale de “Il maggio dei libri”, iniziativa nazionale promossa dal MIC Ministero della Cultura e dal CEPELL Centro per il libro e la lettura;

il 17 e 18 maggio si celebrerà la Festa dei Musei;

il 21 giugno la Festa della musica;

il 21 settembre le Giornate europee del patrimonio;

il 31 ottobre "Un libro lungo un giorno", la maratona di lettura della Regione FVG promossa da LeggiAMO 0-18;

il 20 novembre la Giornata Internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza che ricade nella Settimana nazionale Nati per Leggere;

il 3 dicembre la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

In autunno si segnala anche un appuntamento speciale che riunisce il compleanno dell’Area Marina Protetta di Miramare e la Festa di San Martino, domenica 9 novembre: ci saranno letture bilingui italiano-sloveno al BioMa (fascia 3-6 anni).



Tutti gli appuntamenti (calendario in allegato) sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria ai seguenti indirizzi: trieste@villaggiopercrescere.it 3389328424 | natiperleggere.trieste@gmail.com 3493256747

“La lettura in Museo è diventata una solida e piacevole tradizione per Miramare – spiega Andreina Contessa, direttore del Museo storico e Parco del Castello di Miramare- e la nuova esperienza di usare un libro totalmente tattile rende l’esperienza ancora più inclusiva, oltre a essere un modo di apprendere prezioso e unico. Poterlo fare nelle sale di un vero castello rende l’avventura ancora più entusiasmante! Per noi è una gioia e un dovere civico mettere il museo al servizio della comunità per questo importante progetto che ha anche la virtù di rendere questo luogo sempre più vivo, vivace e inclusivo”.

“Stimolare la curiosità alla conoscenza della natura e imparare come entrare in contatto con essa in modo rispettoso ed empatico, anche attraverso momenti significativi come quello della lettura e della condivisione di storie, rappresentano il cuore degli obiettivi del nostro approccio educativo – afferma Maurizio Spoto, direttore di WWF AMP Area MarinaProtetta di Miramare – L’Area Marina con entusiasmo è entrata a far parte dei presidi di Nati per Leggere nel 2023 e rinnova anche quest’anno il suo impegno a promuovere la sensibilizzazione dei più piccoli e delle loro famiglie ai temi della tutela dell’ambiente marino e terrestre attraverso la lettura di libri di qualità, albi illustrati e le sue nuove pubblicazioni dedicate a bambini e ragazzi”.

“Il ricco calendario di iniziative di promozione della lettura che il progetto Leggiamo 0-18 porta oramai da un triennio a Miramare unisce il divertimento, la conoscenza, la bellezza, il piacere di stare assieme attorno alla lettura e ai buoni libri e la salute e il benessere di tanti bambini e bambine, offrendo anche a tutte le famiglie l’opportunità di conoscere e apprezzare la straordinaria offerta culturale e naturalistica di Miramare – aggiungeGiorgio Tamburlini, Presidente del CSB onlus- L’anno scorso più di 260 bambine e bambini tra gli 0 e i 6 anni e 355 adulti (tra genitori e adulti di cura, operatrici e volontarie) hanno letto assieme a Miramare! Numeri che quest’anno sono destinati a salire ulteriormente, visto l’aumento degli appuntamenti previsti”.

L’accademia nati per leggere

Accademia Nati per Leggere FVG èun appuntamento di alta formazione, unico nel suo genere in Italia, che va ad arricchire e rafforzare la proposta formativa di LeggiAMO 0-18 per operatrici e operatori sociosanitari e culturali, per educatrici ed educatori e volontarie e volontari che si dedicano all’infanzia e che fanno parte della rete Nati per Leggere FVG.

L’iniziativa è ideata e curata dal CSB onlus – Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche, il WWF AMP Miramare – Biodiversitario Marino e il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare.