Nell’incidente in moto ha perso la vita Federico Codarini.

Un dolore profondo. È quello che ha colpito Castions di Strada, questa sera, appresa la notizia della morte del 16enne Federico Codarini, in un incidente con la sua moto da cross nei campi dietro il cimitero di Morsano di Strada, una frazione del comune. Una tragedia inspiegabile, a cui nessuno non può dare un senso. Federico era uscito questo pomeriggio con la sua moto per fare un giro tra i campi. Una passione che coltivava da tempo quella per le due ruote, con quell’entusiasmo tipico dei giovani.

E che gli aveva già provocato un incidente lo scorso settembre proprio davanti alla fioriera, che i genitori gestiscono quasi in centro a Castions. Una caduta sfortunata in cui aveva rimediato alcuni traumi. Purtroppo, questo pomeriggio, non è stato lo stesso. È finito a terra dopo aver perso il controllo della moto e non si è più rialzato. Alcune persone di passaggio hanno sentito il rumore della tragedia e hanno prestato i primi soccorsi, mentre chiamavano la centrale del 112. Ma quando il medico è sceso dall’ambulanza ha tentato per oltre un’ora di rianimare il ragazzo senza successo. Un dolore che lascia sgomenta tutta Castions, che si stringe intorno alla famiglia del ragazzo.

