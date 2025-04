Incidente sul lavoro alle acciaierie di Buja, operaio ustionato

Incidente sul lavoro alle acciaierie di Buja, ferito in modo grave un operaio.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella serata di mercoledì 2 presso lo stabilimento delle Acciaierie Venete di Buja. Un operaio trentenne, residente a Majano, è stato colpito da una sbarra di acciaio fuoriuscita dalla fonderia, riportando gravi ustioni.

L’uomo è stato immediatamente soccorso da un’equipe medica e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova attualmente ricoverato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per effettuare i rilievi e accertare le cause dell’accaduto.

In segno di protesta per l’ennesimo episodio di infortunio sul lavoro, i sindacati hanno indetto per oggi uno sciopero di otto ore, chiedendo maggiori misure di sicurezza per i lavoratori dell’acciaieria. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica di quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.