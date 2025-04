Incidente a Muzzana, due morti e un ferito grave.

Tragico incidente nella mattinata di oggi, giovedì 3 aprile, sulle strade di Muzzana: secondo quanto ricostruito intorno alle 8 un’auto e un furgone si sono scontrati, per cause ancora da accertare, nel tratto di strada di Muzzana dopo Casali Franceschinis, verso Castions, sulla regionale 353. Dopo lo scontro, il furgone è finito nel fossato a bordo strada. Due persone sono decedute: si tratta di un 37enne residente a Udine, e di un 67enne di Latisana.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, con l’autogru della sede centrale del comando friulano. I vigili del fuoco, dopo una prima messa in sicurezza e stabilizzazione dei veicoli coinvolti, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per aprire un varco tra le lamiere dei mezzi incidentati ed estrarre dagli abitacoli le 3 persone coinvolte.

Drammatico il bilancio dell’incidente: il personale sanitario ha dovuto constatare il decesso per due di esse mentre un ferito è stato elitrasportato all’ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.