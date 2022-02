Scontro tra 2 auto in centro a Castions, feriti i conducenti

L’incidente in centro a Castions di Strada.

Scontro tra due auto, questa mattina, poco prima di pranzo, nel centro di Castions di Strada all’incrocio tra via Udine e via Roma. Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati, proprio in prossimità del monumento.

I conducenti sono stati subito soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e dalle ambulanze del 118, che li hanno trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente non appaiono gravi. Dei rilievi si sono occupati, invece, i carabinieri.

(Visited 1.261 times, 1.261 visits today)