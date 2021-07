L’incidente a Castions.

Stava tornando probabilmente a casa, ieri sera, verso le 22:30, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto all’altezza del cimitero di Morsano, frazione di Castions di Strada.

Si è ribaltato sottosopra e solo la fortuna ha voluto che l’incidente non abbia avuto un grave esito. Soccorso dall’ambulanza del 118 e dai vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, il conducente, un 20enne del posto, stando alle prime informazioni, è rimasto solamente ferito in maniera lieve. E’ stato, comunque, trasportato a Udine per accertamenti. I vigili del fuoco si sono occupati anche di mettere in sicurezza la strada, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

(Visited 429 times, 429 visits today)