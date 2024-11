A un passo dalle nozze si ammala di tumore, scatta la raccolta fondi per Eros e José

Eros Genero lancia una raccolta fondi per il compagno Jose.

Il giorno più bello della loro vita si sarebbe dovuto celebrare di lì a breve, se un destino infingardo non si fosse messo di mezzo al sogno di una vita. Eros Genero, 31 anni residente a Castions di Strada e corriere presso una nota azienda internazionale di commercio elettronico e il suo compagno Jose Luis Saa Saramillo, 34 anni venezuelano di nascita e colombiano di adozione, si sarebbero infatti dovuti sposare a breve.

Il ragazzo colombiano parte quindi dal Friuli e precisamente da Castions di Strada, dove si trovava dallo scorso luglio, per andare al suo Paese nel quale tutt’ora ha la residenza, per formalizzare i documenti necessari al giorno più bello della loro vita. Qualcosa, però, inizia ad andare per il verso sbagliato. Jose inizia ad avvertire dolori sempre più forti e, recatosi in ospedale, gli viene data immediatamente una diagnosi che non lascia spazio a false interpretazioni: tumore al testicolo. La tempistica per l’ intervento chirurgico si prospetta a dir poco estenuante e infinita e l’unica strada percorribile resta quella di una struttura privata, che stima il costo di questo intervento ad un importo che va oltre i 3 mila euro, escluse le visite di controllo e tutto l’iter post operatorio.

Eros, compagno di Jose da cinque anni e fermamente intenzionato a risolvere questa vicenda nel più breve tempo possibile, invia al compagno, che nel frattempo è costretto a restare in Colombia nell’attesa del rinnovo di tutti i documenti necessari al rientro in Italia, tutto ciò che ha messo da parte. Ma non è affatto sufficiente, perché, carte alla mano, le indagini specialistiche si infoltiscono a causa di complicazioni durante il percorso. Proprio per questo lo stesso Eros ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Go Found Me senza però avere ancora ottenuto la cifra che mancherebbe per poter dare il via all’ intervento. Non ci resta che augurare che questa storia possa restare, in un domani non troppo lontano, solo uno spiacevole ‘inconveniente di percorso ‘ lungo la strada della felicità.