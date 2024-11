Stasera la Luna piena del Castoro.

Stasera, venerdì 15 novembre, gli appassionati di astronomia e i semplici curiosi avranno l’occasione di ammirare l’ultima Superluna dell’anno, la Luna pirna del Castoro. Questo nome deriva dalla tradizione dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui si preparavano le trappole per i castori prima dell’inverno.

Che cos’è una Superluna?

La Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, ossia il punto della sua orbita più vicino alla Terra. Questo fenomeno rende il nostro satellite naturale leggermente più grande e luminoso rispetto alla norma.

Come spiegano gli esperti dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Planetario, la “Luna del Castoro” di stasera sarà a una distanza di 361.860 km dalla Terra, contro una media di 384.400 km. Tuttavia, precisano, “la variazione nelle dimensioni apparenti del disco lunare è quasi impercettibile a occhio nudo”.

Cosa aspettarsi

Chi alzerà lo sguardo verso il cielo limpido questa sera noterà una Luna piena particolarmente suggestiva. Anche se non apparirà significativamente più grande, il simbolismo e l’unicità dell’evento lo rendono un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e del cielo stellato.

A che ora guardare il cielo

Il momento clou del fenomeno si verificherà intorno alle 22:28, quando la Luna raggiungerà il punto di massima vicinanza alla Terra. Per chi non potrà osservarla dal vivo, numerose piattaforme online offriranno una trasmissione in diretta. Tra queste, il canale YouTube di The Virtual Telescope Project, che permetterà di seguire l’evento comodamente da casa.