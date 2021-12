Il cigno finito in casa a Cervignano e soccorso.

Forse aveva perso l’orientamento. Oppure, voleva semplicemente esplorare nuovi orizzonti. Fatto sta che un cigno è stato protagonista di un pomeriggio movimentato a Cervignano.

L’animale è stato rinvenuto in un’abitazione privata, disabitata, in via Divisione Julia. Deve essere volato inavvertitamente dentro la casa, non riuscendo poi a ritrovare la strada per tornare in acqua. Era assetato e confuso quando è stato ritrovato dai proprietari della casa, nel frattempo giunti sul posto dopo che era stata segnalata la presenza di questo “ospite” inconsueto.

I padroni di casa hanno chiamato così i soccorsi e sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno preso in custodia il cigno per poi liberarlo nell’Aussa, restituendolo alla sua vita normale. Una vicenda per fortuna a lieto fine per tutti.

Il cigno mentre nuota di nuovo felice nell’Aussa

