L’incendio nella villetta di Carlino.

Attimi di panico nel primo pomeriggio di oggi a Carlino. Qui, per cause in corso di accertamento, si è scatenato l’incendio in una villetta.

Erano le 15 quando, secondo una prima ricostruzione, le fiamme nell’abitazione sarebbero scaturite dalla canna fumaria, per poi propagarsi fino al sottotetto.

A evitare il peggio ci ha pensato il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano che, giunti in poco tempo sul luogo dell’incendio, hanno domato con perizia le fiamme, evitando ulteriori propagazioni. Nella villetta, però, si registrano danni.

