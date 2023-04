Incidente a Cervignano.

Tre persone sono state assistite dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Cervignano del Friuli lungo via Luigi Chiozza, all‘intersezione con la statale 14.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza e Carabinieri della Compagnia di Palmanova) si sono scontrate due vetture. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico tre persone rimaste coinvolte nell’incidente: una ha rifiutato il trasporto (è stata controllata sul posto), per una seconda persona è stato disposto il trasporto con l’ambulanza all’ospedale di Palmanova, con ferite non gravi, e per la terza è stato disposto il trasferimento in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, stabile e cosciente.