Incendio a Pordenone, auto in fiamme nel cortile di casa

Incendio nel pormeriggio a Pordenone dove un’autovettura ha preso fuoco nel cortile di un’abitazione in via San Valentino. L’allarme è scattato intorno alle 16.15, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone con un’autopompa e un’autobotte.

All’arrivo dei soccorritori, l’auto era già avvolta dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno utilizzato la schiuma antincendio per domare il rogo, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero a un’altra vettura parcheggiata accanto a quella incendiata.

Una volta spento l’incendio, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area. Con l’apposita strumentazione, è stata inoltre verificata la vicina abitazione per escludere la presenza di eventuali sacche residue dei fumi della combustione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Restano ancora in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio dell’autovettura.