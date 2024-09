L’incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cervignano: 69enne in ospedale.

Incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Cervignano, all’interno del cantiere navale Simionato. Intorno alle 16 un falegname 69enne è caduto da un’altezza di circa 3 metri mentre eseguiva lavori di manutenzione per conto di una ditta esterna.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava lavorando su una piattaforma elevata quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un’altezza di circa tre metri, battendo violentemente la testa. L’impatto ha provocato ferite gravi, rendendo necessario un immediato intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato l’uomo sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Oltre al personale medico, sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini e cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto era presente anche il personale dell’azienda sanitaria per verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.