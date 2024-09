Tutte le novità della Maratonina Città di Udine.

Ventiquattresima edizione per la Maratonina Internazionale Città di Udine, che “conquista” un giorno in più – gli eventi si apriranno già giovedì 19 settembre, mentre usualmente il programma cominciava la sera del venerdì – e che animerà la città con un ricco cartellone fino a domenica 22, data della mezza, cui si affiancherà la tradizionalissima StraUdine Città Fiera – Mega Intersport.

Già 700 gli iscritti alla competizione. E come avvenuto lo scorso anno, a contraddistinguere le intense giornate dell’appuntamento sportivo per eccellenza dell’inizio autunno friulano – promosso, come sempre, dall’Associazione Maratonina Udinese, reso possibile dall’impegno di un folto numero di volontari e presentato ufficialmente nella mattinata di oggi, sabato 7 settembre – sarà un approccio green, per avvicinare la manifestazione all’impatto zero: ecosostenibili, per esempio, saranno le sacche gara che verranno distribuite agli atleti, in cotone; compostabili i bicchieri e tutto il materiale (inclusi piattini e posate) che sarà utilizzato nei ristori lungo il percorso. In collaborazione con Net, inoltre, verrà sensibilmente potenziata la dotazione di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti, per evitarne lo spargimento nelle aree che registreranno presenza di pubblico.

Il programma.

Il già lungo weekend della Maratonina, che ormai da parecchie edizioni debuttava appunto venerdì sera con la spettacolare cronoscalata a invito Salita del Castello, si dilata dunque ulteriormente: il primo appuntamento è infatti in calendario per la sera di giovedì 19 settembre, quando sarà presentato e proiettato – alle 19 in Sala Valduga, nella sede della Camera di Commercio di Pordenone e Udine – il documentario “Monster Frozen”, alla presenza dell’ultra-maratoneta Paolo Venturini.

All’indomani ulteriore novità: alle 10 sarà infatti inaugurata la mostra fotografica “Tutte le sfumature dell’azzurro”, a cura dell’Associazione nazionale atleti azzurri d’Italia, allestita a Palazzo Morpurgo in collaborazione con il Comune di Udine. La seconda proposta del giorno sarà la citata Salita del Castello, gara di corsa a cronometro che prenderà il via alle 18.30 da piazzetta Lionello, con arrivo in cima al colle: 400 metri, per 29 di dislivello, da correre tutto d’un fiato. Le premiazioni si terranno alle 20.15, in piazzetta Lionello.

Intenso il “cartellone” di sabato 21 settembre, che offrirà un terzo nuovo innesto rispetto al passato: alle 10.30 si terrà infatti, sotto la Loggia del Lionello, la tavola rotonda “Sport… Istruzioni per l’uso. Correre, che passione”, che registrerà i contributi dell’ex cestista Renato Villalta, del giornalista Domenico Quirico, del professor Mauro Ferrari (ormai un habitué della Maratonina) e della campionessa Gabriella Paruzzi. A partire dalle 15, poi, animazione in centro storico a cura di Anà-Thema Teatro, in attesa della partenza (prevista per le 16, con start e traguardo in Piazza Libertà) della sempre affollatissima MiniRun Conad, corsa non competitiva riservata agli under 13. Ancora animazione per i più piccoli alle 16.15, con Ludobus, fino alle 16.45, quando prenderà il via l’amatissima sfida “a sei zampe”, la Corsa con il cane Schesir. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 17.15 sul palco di piazza Libertà, seguita da quella dei vincitori della MiniRun Conad.

Domenica, poi, il weekend all’insegna dello sport e dell’aggregazione vivrà il clou: la partenza della Maratonina (sulla distanza di 21,097 km) è fissata per le 9.30, mentre alle 10.35 scatteranno gli atleti della StraUdine, su un circuito di 8,5 km. Premiazioni a partire dalle 11.45, sotto la Loggia del Lionello.

Il percorso di gara.

Il velocissimo itinerario su cui si confronteranno gli atleti – lo stesso degli ultimi anni – si sviluppa interamente sul territorio comunale di Udine. I corridori partiranno da viale della Vittoria, attraverseranno piazza I Maggio (in senso nord-sud, costeggiando il colle) e imboccheranno poi via Treppo, proseguendo per via Caneva, viale Trieste, piazzale D’Annunzio, via Gorghi, via Savorgnana, via Cavour, piazza della Libertà, via Manin. Ci sarà a quel punto un secondo passaggio su piazza I Maggio, per puntare quindi su piazzale Osoppo; da via Volontari della Libertà si andrà verso piazzale Chiavris, e da lì i corridori si dirigeranno verso la rotatoria di via Cotonificio. Fra le tappe successive i piazzali XXVI Luglio, Cella, Unità d’Italia, della Repubblica, Oberdan, Del Din; si arriverà infine in Largo delle Grazie: l’ultimo tratto toccherà ancora piazza I Maggio, piazza Patriarcato e via Piave, per tagliare il traguardo in via Vittorio Veneto.

I top runners.

Punta di diamante dell’edizione 2024 della Maratonina sarà una gloria nazionale, il 27enne di Alba Pietro Riva, vicecampione europeo della mezza maratona a Roma 2024 e campione europeo juniores dei 10.000 metri piani a Eskilstuna 2015. Obiettivo del dell’Asd Maratonina Udinese è portare l’azzurro a correre sotto il muro dell’ora. Prevista naturalmente anche la presenza di “lepri” che saranno chiamate a sostenere l’atleta piemontese. Il fondista ha già infranto il muro dell’ora il 22 ottobre 2023 Valencia. Nell’occasione Riva è sceso sotto ai 59’41” firmando il proprio primato personale nel velocissimo circuito spagnolo. Diventando il secondo italiano a coprire la distanza in un crono inferiore ai 60 minuti. Dopo tanto tempo, quindi la Maratonina di Udine ruoterà attorno a uno specialista italiano uno dei protagonisti della “new wave” dell’atletica azzurra. C’è poi grande attesa per Sara Nestola, nel 2023 argento agli Europei U23 sui 10.000 metri, come Riva allenata dall’olimpionico di Atena Stefano Baldini, che sarà presente alla partenza della mezza udinese.

Straudine.

Anche la StraUdine Città Fiera Mega Intersport partirà da viale della Vittoria, con traguardo in via Vittorio Veneto: le iscrizioni saranno possibili dalle giornate di Friuli Doc a un’ora prima dello start, nella casetta in legno in via Mercatovecchio. L’itinerario della corsa e camminata non competitiva, che richiama puntualmente centinaia di appassionati, è confermato (in linea con la scelta del 2023) in 8.5 km, dunque un po’ più lungo di quello delle edizioni precedenti: obiettivo è coinvolgere maggiormente la città, offrendole un’ampia vetrina. Runner esperti, amanti del jogging e camminatori potranno cimentarsi su un percorso che toccherà i punti più belli di Udine. E anche quest’anno è prevista la premiazione del “Mega-Simpatico”, titolo che spetterà al corridore distintosi maggiormente per abbigliamento ed eccentricità.

Limitazioni al traffico.

Da circa un’ora prima dell’inizio della corsa e fino al termine della stessa piazza Libertà e via Cavour saranno chiuse con transenne. Le altre strade interessate dalla mezza verranno precluse al transito fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo poi riaperte man mano. Le linee urbane di autobus che percorrono l’itinerario di gara saranno deviate a cura della Saf.

Suddivisione del percorso e misure di sicurezza.

Il percorso sarà diviso in 7 settori, che saranno monitorati da altrettanti responsabili e da personale volontario addetto alla sorveglianza. Sulla sicurezza vigileranno gli agenti del Comando di polizia locale di Udine e ben 200 volontari fra alpini, Protezione civile, Terzo Reggimento Guastatori, volontari dell’AMU e delle associazioni Aquile Bianconere, Maratona Città del Vino, Gruppo Marciatori Udinesi e Radioamatori Italiani (sezione di Udine), sotto il coordinamento della Libertas Grions e Remanzacco. Lungo l’itinerario di gara saranno posizionate oltre 1000 transenne, con la collaborazione di EPS Tavagnacco. Lungo tutto il percorso della mezza maratona e a tutela della sicurezza delle altre gare saranno garantiti presidi di assistenza sanitaria a cura della Croce Rossa, in collaborazione con il Lions Club Udine Duomo. Determinante, come sempre, l’impegno delle forze dell’ordine, che presidieranno l’ampia area interessata dalla Maratonina per tutta la sua durata: decine di persone tra Polizia locale, Carabinieri, Polizia e militari del Genio Guastatori si affiancheranno ai volontari per monitorare il percorso.

il nuovo premio in memoria di Faustino Anzil.

Confermato, nella Maratonina 2024, il premio – introdotto nella precedente edizione – alla memoria del compianto professor Faustino Anzil, figura di primo piano dello sport regionale e nazionale – nel suo ruolo di decano dei preparatori atletici del Friuli Venezia Giulia – nonché assessore, proprio con le deleghe all’istruzione e allo sport, in Comune di Udine: Anzil fu, tra l’altro, uno dei più convinti sostenitori del “progetto Maratonina di Udine”. Il Premio Anzil verrà assegnato al primo atleta e alla prima atleta del Friuli Venezia Giulia che taglieranno il traguardo alla Maratonina.

Gli altri premi.

Il Città Fiera e il Mega Intersport premieranno le categorie di amatori nella StraUdine e nella Corsa con il Cane. In quest’ultima cinque saranno i riconoscimenti Schesir: con 3 sacchi da 12 kg sarà premiato il gruppo più numeroso. Previsto infine un Premio Simpatia. Per la StraUdine, i premi di Mega Intersport andranno al meno giovane (gift card Mega Intersport dal 100 euro), al più giovane (gift card Mega Intersport da 100 euro) e al gruppo più numeroso (gift card Mega Intersport dal valore di 200 euro); infine, Premio Mega Simpatia: una gift card Mega Intersport da 70 euro. In tutte le borse (Mega Intersport) che verranno consegnate prima dell’evento ci sarà un flyer con tante sorprese dedicate.

Il commento del presidente dell’associazione Maratonina Udinese.

“Udine – dichiara il presidente dell’Asd Maratonina Udinese, Paolo Bordon – si ripropone come “capitale” dello sport e dell’aggregazione e lo fa in misura ancora più ampia che in passato: la scelta di anticipare l’apertura del programma alla serata del giovedì e di prevedere un appuntamento anche venerdì mattina risponde alla logica di un coinvolgimento sempre maggiore della città in questo importante evento, imperniato sulla promozione del podismo e dell’attività fisica all’aria aperta. Un grazie a tutto lo staff dell’AMU, per il grande impegno profuso nell’organizzazione, ai tanti volontari e al personale di sicurezza: il loro apporto è determinante per la buona riuscita della manifestazione”.

Insieme a Bordon sono intervenuti alla conferenza stampa di presentazione dell’evento – apertasi con un videomessaggio del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, e del governatore Massimiliano Fedriga – il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente di PrimaCassa Fvg Giuseppe Graffi Brunoro, il consigliere della Camera di Commercio di Pordenone e Udine Filippo Meroi, il sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci, il presidente dell’Ana di Udine Mauro Ermacora e il campione Enzo Del Forno, in rappresentanza dell’associazione Azzurri d’Italia.