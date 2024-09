L’ampliamento dell’hotel Ai Dogi.

L’hotel Ai Dogi di Palmanova si amplia con 7 nuove stanze e una sala colazioni che sarà utilizzata anche per incontri e riunioni. Ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione per l’ampliamento della struttura che si affaccia su Piazza Grande.

“È un piacere constatare di persona, con mano, quanto il lavoro della Regione, in abito di promozione turistica e delle attività produttive del nostro territorio, porti a frutti concreti e misurabili – ha commentato l’assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia Sergio Emilio Bini – l’importante ampliamento dell’hotel ‘Ai Dogi’ di Palmanova, Città Unesco, parla non solo dell’impegno e della passione dei titolari nel perseguire un obiettivo che dà valore al loro lavoro, arricchendo con gusto e competenza l’offerta di accoglienza, ma racconta anche di quanto il Friuli Venezia Giulia sia diventato attrattivo per il turista italiano e per quello estero in questi ultimi anni”.

All’ufficiale taglio dal nastro hanno preso parte, tra gli altri, anche il presidente della Camera di commercio di Udine-Pordenone Giovanni Da Pozzo, il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, il parroco Monsignor Angelo Del Zotto per la benedizione dei locali, e i titolari dell’albergo – a conduzione familiare -, Fabiana Bon e Oliviero Pez, che curano la struttura insieme ai figli, Federico e Beatrice.

Un hotel che continua a crescere di pari passo con il turismo.

“Un applauso alla famiglia Bon-Pez che ha creduto nell’attività imprenditoriale che ha fondato con non poco sforzo nel 2009, dopo aver acquistato un’abitazione privata della cittadina nel 2007 – ha ricordato Bini -. Da quelle prime cinque stanze, la struttura è cresciuta costantemente, con due successivi ampliamenti sul numero delle camere, per arrivare quest’anno a un ulteriore passo avanti con l’inaugurazione di una nuova parte dell’hotel, costituita da una palazzina adiacente il corpo centrale, peraltro risalente come costruzione alla fondazione di Palmanova. Uniamo, insomma, la storia al turismo, in un connubio virtuoso, che fa bene al nostro territorio. Per questo non è mancato l’appoggio della Regione”.

La nuova parte dell’hotel “Ai Dogi” conta 7 ulteriori camere dislocate su due piani, già utilizzate anche in questo periodo dai turisti. Al piano terra è stata organizzata una sala ora adibita alle colazioni e che sarà utilizzata anche per incontri e riunioni. Sette i dipendenti che lavorano a servizio dell’hotel.