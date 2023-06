Maltempo in Friuli, alberi caduti e scantinati allagati a Cervignano

Il maltempo a Cervignano.

Ancora maltempo e violenti temporali nel tardo pomeriggio di oggi in Friuli. La zona più colpita è quella di della bassa Friulana, in particolare a Cervignano del Friuli dove sono caduti 40 millimetri di pioggia in 30 minuti.

I disagi più seri si sono verificati proprio a Cervignano dove si registrano alcuni alberi caduti in strada e degli scantinati invasi dall’acqua. Sul posto è intervenuta la protezione civile. Attualmente la perturbazione si sta spostando verso grado e la zona triestina.