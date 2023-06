L’incidente a Pozzuolo del Friuli.

Tragico incidente nella prima serata di oggi a Pozzuolo del Friuli dove un giovane di 27 anni, Vincenzo Varriale, ha perso la vita. E’ accaduto lungo la strada che conduce a Carpeneto e, secondo una prima ricostruzione, il giovane di Pasian di Prato ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Latisana per i rilievi volti ad accertare le cause e la dinamica dell’incidente.