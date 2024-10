Si spengono le luci, si riaccendono le zucche: a Chiopris torna dopo 5 anni Vilie dai Sants

A Chiopris Viscone tornano le zucche illuminate per il 31 ottobre.

Dopo cinque anni di interruzione (l’ultima edizione risale al 2019), Chiopris si prepara a riabbracciare una delle sue tradizioni più amate: la festa della Vilie dai Sants. Vittima prima della pandemia e poi dell’incertezza organizzativa, l’evento, che trova le sue radici nei riti della cultura celtica, torna finalmente a illuminare via Roma con le sue caratteristiche zucche intagliate, simbolo dell’antica vigilia di Ognissanti.

L’appuntamento, fissato per giovedì 31 ottobre, prenderà il via alle 19 con l’accensione dei musons, ossia l’esposizione delle zucche artigianali, meticolosamente scolpite da cittadini, associazioni, scuole e asili del territorio. Una competizione accesa e appassionante che vede intere famiglie sfidarsi per il titolo di miglior intaglio, con alcune creazioni che sono vere e proprie opere d’arte.

Come da tradizione, una giuria valuterà le zucche esposte per decretare la vincitrice, in una gara che coinvolge non solo gli abitanti di Chiopris Viscone, ma anche le comunità vicine, da sempre pronte a partecipare. Come detto, sarà via Roma il cuore pulsante del borgo, dove le zucche illuminate a lume di candela ricreeranno un’atmosfera incantata e suggestiva, perfetta per celebrare la magia del periodo autunnale.

Durante la serata, non mancheranno altri momenti di intrattenimento, dalla lotteria con premi enogastronomici, alla mostra dei disegni fatti dai bambini del territorio (nella sala parrocchiale), mentre al campo sportivo si potranno trovare castagne, ribolla e dolci tradizionali.