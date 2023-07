Dopo i danni del maltempo, il Parco Avventura Sella Nevea riapre in tempo record

Riapre il Parco Avventura di Sella Nevea.

Dopo i danni causati dal maltempo di giovedì 13 luglio, riapre a tempo di record il Parco Avventura Sella Nevea a Chiusaforte, una delle mete preferite per gli amanti dell’avventura e dell’ attività all’aperto

Diana Martucci, la gestrice della struttura, ha lavorato instancabilmente per assicurarsi che il parco fosse nuovamente fruibile in tempi record. Il parco è stato messo in sicurezza, e ora 4 dei 5 percorsi sono pronti ad accogliere i visitatori. Il percorso blu, tuttavia, è ancora in fase di ripristino.

I visitatori non saranno delusi, poiché la gestione ha pianificato di aggiungere due nuovi giochi e una tirolese finale ancora più lunga per offrire un’esperienza ancora più emozionante e avvincente. Per celebrare la riapertura parziale, la gestione del parco ha deciso di offrire uno sconto sulla tariffa ai fruitori fino a quando tutti i percorsi non saranno disponibili.

Diana Martucci ha espresso il suo ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il sostegno ricevuto, che ha consentito un rapido avvio delle operazioni di riparazione. Il supporto delle ditte intervenute, Verner Maieron, Ivano Sabidussi, dell’esperto forestale Matteo Corradin, e degli amici che hanno dedicato il loro tempo ed energie per aiutare nella sistemazione, è stato fondamentale per completare i lavori in breve tempo.