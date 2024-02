Mistery Concert gratuito al No Borders Music Festival.

Il No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale nel Tarvisiano, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il primo evento della line-up che si terrà tra il 20-21 luglio, 27-28 luglio e 3-4 agosto.

Il Mistery Concert ritorna per la seconda volta in questa 29esima edizione del No Borders Music Festival, dando continuità a un format testato già nel 2019 che ha visto come protagonista Manu Chao. L’ingresso al Mistery Concert sarà gratuito e non sarà necessario avere il biglietto.

Il pubblico scoprirà il giorno del concerto chi salirà sul palco di Sella Nevea al Rifugio Celso Gilberti e lo stesso sarà per l’artista che suonerà e che si metterà in gioco con un pubblico che non sarà espressamente il suo, ma più eterogeneo. Il mistero e l’attesa fanno di questo evento un unicum nel suo genere, rendendolo un vero e proprio momento straordinario.

Circondati dalle Alpi Giulie, a tu per tu con la sorpresa e l’incognito, questo concerto incarna alla perfezione la montagna, la natura e chi la vive. Il No Borders Music Festival è l’unica rassegna musicale a proporre il Mistery Concert ed è stato il primo Festival a puntare su un format tanto originale. L’unicità di questa esperienza viene avvalorata dalla location, il Rifugio Celso Gilberti, raggiungibile a piedi o in funivia. La forza di un evento avvolto nella segretezza è quindi da sommare alla bellezza dell’esperienza di chi si cimenterà per raggiungere la location a piedi, godendo del panorama eccezionale delle Alpi Giulie.