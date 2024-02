Giorgia Meloni in Friuli, il programma della visita a Pordenone

Giorgia Meloni sarà a Pordenone l’8 marzo.

Pordenone si prepara per la visita della Premier Giorgia Meloni, prevista per venerdì 8 marzo. Saranno due i momenti principali nell’agenda della Presidente del Consiglio: la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 e la visita a Ortogiardino.

Al Teatro Verdi aperto al pubblico, la premier Meloni sarà accolta dal sindaco Alessandro Ciriani per poi passare sottoscrizione dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027. Questo momento istituzionale vedrà la partecipazione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del ministro per gli Affari europei, politiche di coesione e PNNR Raffaele Fitto e del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

Successivamente, la presidente Meloni visiterà Pordenone Fiere per partecipare alla 23esima edizione di Ortogiardino, la prima fiera del nordest con oltre 300 espositori tra floricoltori, rivenditori di attrezzature e prodotti per la cura del giardino e dell’orto. Questa parte della visita è vista come un segnale di forte attenzione e riconoscimento al territorio e alle sue eccellenze, considerati un vanto e una vetrina dell’economia locale.