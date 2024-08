Concerto per archi e pianoforte martedì 13 agosto nel Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle

L’Arciduca e l’Arpeggione è il concerto che gli Incontri di Musica da Camera di Cividale del Friuli propongono per martedì 13 agosto alle 21 nel Chiostro del Monastero di Santa Maria in Valle.

In questa serata sarà possibile riascoltare il pianista Aleksandar Serdar nell’interpretazione del suo autore prediletto, ovvero Ludwig van Beethoven. A lui si uniscono Anna Kandinskaja al violino e Paolo Andriotti al violoncello per eseguire il Trio op. 97 detto “Arciduca”, un grande capolavoro della maturità, eccezionale per vastità formale e per l’inventività timbrica e espressiva dei suoi 4 movimenti.

Ad esso fa da contraltare un’altra altissima creazione di Franz Schubert, il secondo gigante della per altro opaca Vienna della Restaurazione. La violista Asdis Valdismarsdòttir sarà, infatti, con Andrea Rucli l’interprete della sonata detta “Arpeggione”, così chiamata in quanto realizzata per uno strumento cui era stato dato questo nome, che non trovò poi uno sviluppo e fortuna commerciale.

I biglietti sono acquistabili in loco.