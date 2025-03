Tra artigianato e creatività, a Cividale torna il Civi Design Market

Civi Design Market a Cividale del Friuli domenica 6 aprile.

A Cividale torna il Civi Design Market: oltre 50 artisti, artigiani e designer provenienti da tutto il Nord Italia daranno vita a una giornata dedicata al design indipendente, all’artigianato contemporaneo e alla creatività. Il Civi Design Market è in programma per domenica 6 aprile, dalle 10 alle 18.30, tra la Corte Tenente Brosadola e Largo Boiani a Cividale del Friuli, per la sua sedicesima edizione.

Organizzato dall’Associazione di promozione sociale Noi… dell’arte, con il sostegno del Comune di Cividale del Friuli, l’evento continua a crescere anno dopo anno, diventando un punto di riferimento per chi cerca oggetti unici, fatti a mano e capaci di raccontare storie.

In mostra ci saranno abiti, accessori, bijoux, borse, articoli di cartoleria, ceramica e oggetti in legno: ogni pezzo è il frutto dell’ingegno e della manualità di designer e creativi selezionati per l’originalità e la qualità del loro lavoro.

Le attività collaterali.

Come da tradizione, il Civi Design Market propone anche un ricco programma di attività collaterali: per i più piccoli ci sarà lo spazio ColoraCivi, laboratorio creativo per disegnare insieme una nuova immagine della città. Novità di quest’anno è il Truccabimbi con Laura Tomadin. Ad accompagnare l’atmosfera festosa, la musica dal vivo del duo formato da Francesco Imbriaco (voce e chitarra) e Davide Raciti (violino), che si esibiranno per tutta la giornata.

L’ingresso è gratuito. Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei brand partecipanti, consultare i profili Facebook e Instagram di Civi Design Market.