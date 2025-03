Auto senza controllo esce di strada e sbatte contro gli alberi, passeggeri incastrati

Incidente a Sesto al Renghena, auto senza controllo esce di strada e sbatte contro gli alberi: due feriti, incastrati nell’abitacolo.

Incidente a Sesto al Renghena, auto senza controllo finisce fuori strada e sbatte contro gli alberi. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì: alle ore 00.40 circa, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento è intervenuta in una strada sterrata nella frazione di Bagnarola comune di Sesto al Reghena per un incidente con una sola autovettura coinvolta che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada finendo la sua corsa contro degli alberi.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno utilizzato cesoie e divaricatore idraulici per creare un varco tra le lamiere del veicolo incidentato dal quale, operando in sinergia con il personale sanitario giunto con ambulanza ed elicottero, hanno estratto i due occupanti incastrati nell’abitacolo. Una volta estratti dalle lamiere i due feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario. Sul posto, per quanto di competenza, presenti anche i carabinieri.