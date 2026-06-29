Cane bloccato sulle rocce del Natisone, salvato dai vigili del fuoco col gommone

Un cane è rimasto bloccato sulle rocce del fiume Natisone ed è stato salvato dai vigili del fuoco con un gommone lungo la sponda del corso d’acqua, nel territorio di Cividale del Friuli. L’allarme è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato l’animale in difficoltà sulla sponda rocciosa del fiume, tra le frazioni di Sora Villa e Sanguarzo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Udine, con personale specializzato nel soccorso in acque bianche e in zone impervie. Gli operatori hanno utilizzato un gommone da rafting per raggiungere la sponda rocciosa dove si trovava l’animale. Una volta arrivati in prossimità del cane, i soccorritori sono saliti sulle rocce e lo hanno raggiunto direttamente, riuscendo a recuperarlo in sicurezza dopo averlo tranquillizzato.

Il trasporto e la messa in sicurezza

Il cane è stato poi sistemato all’interno del gommone e trasportato fino alla sponda opposta del fiume, dove è stato riportato a terra senza conseguenze. Successivamente l’animale è stato affidato ai soccorsi e trasferito al canile di Udine, dove verranno effettuate le verifiche per risalire ai proprietari.