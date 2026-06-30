Incendi boschivi, al via il piano estivo: operative le squadre dei Vigili del Fuoco

È ufficialmente iniziata la Campagna antincendio boschivo Friuli Venezia Giulia 2026, il piano straordinario che rafforza la presenza dei Vigili del Fuoco sul territorio durante il periodo di maggiore rischio incendi. L’iniziativa, avviata il 29 giugno nell’ambito della convenzione tra i Vigili del Fuoco e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, resterà attiva almeno fino al 23 agosto 2026.
Squadre dedicate in tutti i comandi della regione
Per tutta la durata della campagna, in ciascun comando dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia sarà operativa, ogni giorno dalle 8 alle 20, una squadra dedicata esclusivamente all’antincendio boschivo (AIB), impiegata in servizio straordinario.
Ogni squadra sarà composta da un operatore qualificato, con il ruolo di Capo Reparto o Capo Squadra, affiancato da quattro Vigili del Fuoco e dotata di mezzi specificamente allestiti per gli interventi contro gli incendi di vegetazione.
Prevenzione e monitoraggio del territorio
Oltre a intervenire tempestivamente in caso di segnalazioni di incendi boschivi o di vegetazione, le squadre saranno impegnate in una costante attività di monitoraggio del territorio.
Tra i compiti previsti figurano anche i controlli sulla percorribilità delle strade forestali, fondamentali per garantire un accesso rapido ai mezzi di soccorso in caso di emergenza.
L’appello ai cittadini: chiamare subito il 112
I Vigili del Fuoco ricordano che la rapidità nella segnalazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contenere un principio d’incendio ed evitare che le fiamme si propaghino. Per questo motivo, in presenza di fumo, fiamme o qualsiasi principio di incendio boschivo o di vegetazione, è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, consentendo così un intervento rapido delle squadre operative.