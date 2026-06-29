Monte Valinis, parapendio precipita dopo il decollo: ferita la pilota

Una pilota di parapendio è rimasta ferita dopo una caduta avvenuta sul Monte Valinis, a Meduno, a circa 200 metri sotto il punto di decollo. L’allarme è scattato intorno alle 15 di lunedì 29 giugno. Sul posto sono stati attivati dalla Sores il Soccorso Alpino di Maniago, i Vigili del fuoco, un’ambulanza e l’elisoccorso regionale per il recupero della donna.

I soccorsi in quota

La pilota, una donna di nazionalità polacca nata nel 1971, ha riportato la probabile frattura di un arto inferiore a seguito dell’impatto. A raggiungerla per primi sono stati gli operatori dell’elisoccorso regionale, seguiti dai tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, pronti a supportare le operazioni in quota con cinque specialisti.

Dopo la stabilizzazione sul posto, la donna è stata imbarellata dall’equipaggio sanitario e verricellata a bordo dell’elicottero. Successivamente è stata trasportata all’ospedale di Udine per le cure e gli accertamenti del caso.