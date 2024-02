Questionario sul biciplan a Cividale.

Per capire meglio come gli abitanti della città ducale usano e si muovono sulle due ruote, in vista della predisposizione del Biciplan, il Comune di Cividale lancia un questionario ai residenti sulla mobilità ciclistica.

“L’amministrazione comunale sta redigendo il Biciplan, Piano urbanistico di settore per la mobilità ciclistica che, in aggiunta agli obiettivi primari di miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale – spiega l’assessore all’Urbanistica Flavio Pesante -, rappresenta l’insieme degli interventi promossi dal Comune volti ad incentivare l’utilizzo della bicicletta per le positive ricadute anche nei settori ambientale, economico, sociale, della salute, dello sport e dell’educazione”.

Contestualmente all’attuale fase di analisi del Biciplan finalizzata alla ricognizione del sistema della mobilità ciclistica comunale, “si vuole promuovere la partecipazione dei cittadini attraverso la compilazione di un breve questionario disponibile on-line per esprimere idee e per contribuire attivamente, individuando criticità, potenzialità e priorità di intervento” continua Pesante.

“Assieme agli architetti dello studio associato Stradivarie incaricati del progetto abbiamo elaborato un questionario – spiega Pesante – che sarà on-line a partire da oggi 5 febbraio e rimarrà disponibile fino al 05 marzo quale strumento, per i cittadini, per indicare le abitudini negli spostamenti, i mezzi di circolazione abitualmente utilizzati, le criticità riscontrate nella circolazione con riferimento alla viabilità ed alle intersezioni stradali, nel territorio comunale”.

“Le idee raccolte saranno successivamente analizzate ai fini della redazione del Biciplan e della programmazione delle attività finalizzate ad incentivare l’uso delle biciclette”. L’Assessorato all’Urbanistica invita quindi i cittadini a comunicare le proprie idee compilando il questionario, accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Cividale del Friuli o inquadrando il QR Code apposito.