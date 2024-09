Renga e Nek in concerto a Cividale, il programma e le modifiche alla viabilità

La città ducale si prepara a vivere un weekend speciale con l’arrivo di “Cividale sotto le stelle”, prevista per sabato 7 e domenica 8 settembre.

Tra gli eventi delle manifestazione il concerto di Francesco Renga e Nek in piazza Duomo (sabato 7 settembre, ore 21) e le esibizioni di Giovanni Cricca (domenica 8, ore 21), Luca Sax e dj Julio Montana (domenica 8, ore 22.30). Sul fronte dell’enogastronomia sarà invece allestita per l’intera giornata di domenica l’area “De gusto village”, con degustazione di prodotti tipici del territorio, in collaborazione con le associazioni “Invito a pranzo”, “Sapori nelle valli” e il Consorzio tutela vini Friuli Colli orientali e Ramandolo.

Le modifiche alla viabilità.

In occasione della manifestazione “Cividale sotto le stelle”, che si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di misure straordinarie per regolare la viabilità e garantire la sicurezza sia degli spettatori che dei residenti. Per ridurre il traffico nel centro storico, il Comune ha predisposto parcheggi presso la caserma Francescatto, con indicazioni specifiche che verranno collocate ai punti di accesso alla città, per dirigere gli automobilisti direttamente verso l’area di sosta, limitando al minimo il flusso veicolare nelle vie centrali.

Tra i principali provvedimenti, la temporanea sospensione della circolazione veicolare per tutte le categorie di veicoli, nonché l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza del Duomo. Questo provvedimento sarà in vigore dalle ore 00:00 del 3 settembre 2024 alle ore 18:00 dell’11 settembre 2024, fatta eccezione per i veicoli utilizzati dall’organizzazione per l’allestimento e il disallestimento dell’area.

In aggiunta, la circolazione veicolare sarà sospesa anche in altre aree centrali della città. A partire dalle 14:00 del 7 settembre fino alle 07:00 del 9 settembre 2024, sarà vietato il transito in Piazza F. G. Cesare, Piazza S. Francesco, Largo Boiani, Corso P. d’Aquileia e via Borgo di Ponte nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazzetta Zorutti e il famoso “Ponte del Diavolo”. Saranno tuttavia consentiti l’accesso e l’uscita per i veicoli di soccorso, polizia e i residenti-frontisti, ma solo quando possibile in totale sicurezza e senza interferire con lo svolgimento dell’iniziativa. Anche in queste aree, i veicoli dell’organizzazione saranno autorizzati per la gestione logistica dell’evento.

Un divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore negli stessi giorni e nelle stesse aree: Piazza F. G. Cesare, Piazza S. Francesco, Largo Boiani, Corso P. d’Aquileia e via Borgo di Ponte, sempre con la sola eccezione per i veicoli di soccorso e polizia.

La presentazione dell’evento.

L’assessore regionale Sergio Bini con il sindaco di Cividale Daniela Bernardi, il consigliere regionale Stefano Balloch e l’assessore si Grandi eventi del Comune di Cividale Giuseppe Ruolo

“Un altro grande evento sostenuto dalla Regione per valorizzare i luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia, coniugando musica, enogastronomia, cultura e tradizione – ha commentato questa mattina alla presentazione dell’evento l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini – . ‘Cividale sotto le stelle’ è tutto questo, grazie all’impegno di tutti gli attori che stanno lavorando insieme per la riuscita di una manifestazione di forte richiamo per la popolazione locale e per i turisti”.

Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’organizzazione, Bini ha plaudito all’iniziativa e alla sinergia che Cividale e le Valli del Natisone continuano a sviluppare per la promozione del territorio. “Un lavoro che sta dando i suoi frutti“, ha osservato Bini rilevando, in particolare, “la crescente attrattività di quest’area verso una nuova tipologia di turismo, che punta su località dove natura, buon cibo e relax si uniscono a un’ampia offerta culturale e di eventi originali”.