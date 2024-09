In Friuli si vota il nonno più buono e simpatico: al via il concorso

Torna il concorso “Nonno Più”.

La 50&Più Udine, l’associazione degli over 50 aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, promuove per il nono anno concorso “Nonno Più”. Sarà l’anticamera della quattordicesima edizione della Festa dei nonni, in programma domenica 13 ottobre nel Salone del Parlamento del Castello di Udine.

Premiati in quell’occasione saranno i nonni friulani più buoni, simpatici, generosi, divertenti, affettuosi nei tre settori dell’economia, dello sport e del volontariato. Un quarto riconoscimento sarà “speciale”, la sorpresa di fine concorso. Per votare il “Nonno Più”, ricorda il presidente della 50&Più Udine Guido De Michielis, è possibile come di consueto inviare una e-mail con il nome del prescelto (sono possibili tre preferenze, una per categoria) all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Le votazioni si chiuderanno a fine settembre.