Turismo e sport: al Civiform nasce il corso per i professionisti del tempo libero

Nuovo corso al Civiform di Cividale del Friuli.

Formare professionisti capaci di unire accoglienza, sport, animazione e valorizzazione del territorio secondo un approccio slow e sostenibile: è questo l’obiettivo del nuovo indirizzo attivato dal Civiform di Cividale del Friuli che, a partire da settembre, avvierà nella sede di viale Gemona il corso quadriennale per Tecnico dei servizi di animazione turistica, sportiva e del tempo libero, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni.

La presentazione ufficiale a febbraio

Il nuovo percorso formativo sarà presentato ufficialmente venerdì 6 febbraio alle 18.00 nella sede Civiform di Cividale, in viale Gemona 5. L’incontro è aperto al pubblico e senza impegno, pensato sia per i potenziali studenti sia per famiglie e curiosi interessati a conoscere da vicino l’offerta didattica e le prospettive professionali del corso.

La risposta a una domanda del territorio

“Il percorso nasce in risposta a una domanda sempre più forte del territorio, che guarda a un turismo attento all’ambiente, alle relazioni e alla qualità dell’esperienza”, spiega la direttrice del Civiform, Chiara Franceschini. “Non più solo intrattenimento, ma progettazione consapevole di attività culturali, sportive e ricreative, capaci di valorizzare paesaggio, storia, enogastronomia e identità locali, promuovendo una fruizione autentica delle destinazioni”.

Sbocchi professionali e ambiti di lavoro

Il corso, della durata di quattro anni, punta a formare figure professionali versatili, in grado di operare in contesti differenti: dalle associazioni turistiche e sportive ai villaggi turistici, dalle strutture ricettive alle imprese culturali e di spettacolo, fino al turismo congressuale e fieristico. Dopo il diploma, le opportunità occupazionali spaziano dall’animazione per bambini, ragazzi e adulti alla gestione di eventi, attività outdoor e iniziative di promozione territoriale.

Sport, didattica diffusa e collaborazioni

Accanto a una solida preparazione di base, il percorso prevede l’acquisizione di competenze settoriali specifiche e valorizza passioni e talenti degli studenti, in particolare per lo sport e le attività all’aria aperta. In quest’ottica si inserisce la collaborazione con UEB Gesteco Cividale.

“Civiform ci ha sottoposto un progetto che ci è piaciuto immediatamente – ha dichiarato il presidente e fondatore Davide Micalich –: l’obiettivo è formare i ragazzi offrendo loro un percorso scolastico serio senza limitare le loro ambizioni sportive, combinando sviluppo culturale e impegno nello sport”. Parte delle lezioni si svolgerà infatti fuori dall’aula tradizionale, secondo il modello della didattica diffusa che utilizza il territorio e gli spazi sportivi come luoghi di apprendimento.

Un approccio pratico e orientato alla sostenibilità

Gli studenti impareranno a ideare, condurre e gestire attività ricreative, culturali e sportive in tutte le loro fasi: dalla pianificazione alla realizzazione, dalla comunicazione digitale e social alla produzione dei materiali promozionali, fino all’organizzazione logistica degli eventi. Un’impostazione fortemente pratica che unisce innovazione, competenze professionali e attenzione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Iscrizioni aperte e corso gratuito

Il corso è gratuito, così come la frequenza, grazie al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle attività di IeFP. È rivolto sia agli studenti in uscita dalla scuola media sia a chi desidera riorientarsi da un altro percorso superiore verso un indirizzo più pratico e legato a turismo e sport.

Le iscrizioni sono già aperte, così come quelle per gli altri indirizzi della sede di Cividale, tra cui cuoco, panettiere pasticcere, grafico, informatico, acconciatore, estetista, elettricista e cameriere di sala e bar. Per informazioni è possibile contattare la sede di viale Gemona o consultare il sito civiform.it.