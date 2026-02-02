Tesori nascosti tra i banchi: le scuole del Fvg diventano musei aperti a tutti

In Fvg nasce il progetto “Musei scolastici”.

Strumenti scientifici d’epoca, antichi mappamondi, registri storici e tecnologie che hanno fatto la storia del Novecento: il patrimonio custodito negli istituti scolastici storici del Friuli Venezia Giulia sta per uscire dagli archivi per diventare un’attrazione culturale a disposizione di tutta la comunità. È questo il cuore di “Musei scolastici”, il nuovo progetto strutturale presentato dall’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen.

“Per la prima volta la Regione si avvale di uno strumento stabile per promuovere la memoria storica educativa delle nostre scuole – ha spiegato Rosolen in conferenza stampa –. Il progetto non si limita a catalogare oggetti e strumenti, ma coinvolge attivamente gli studenti attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo finale è rendere visibili e fruibili i tesori nascosti delle nostre scuole”.

Risorse e beneficiari

La Regione ha stanziato 100mila euro annui tramite la legge di Stabilità 2026-28, destinati alle scuole secondarie di secondo grado con almeno 70 anni di attività continuativa. “Questa prima fase sperimentale ci permetterà di comprendere le reali esigenze del sistema scolastico – ha precisato l’assessore – e di calibrare la cifra stanziata e la platea dei beneficiari in base alla risposta al bando, in uscita a marzo”.

Supporto tecnico e collaborazioni

Gli istituti interessati potranno avvalersi della collaborazione dell’Ente regionale patrimonio culturale (Erpac Fvg) per sviluppare progetti formativi, supportare la ricerca storica e curare l’allestimento e la catalogazione degli spazi museali. “Il coinvolgimento diretto degli studenti nella progettazione e gestione degli spazi espositivi è un elemento centrale – ha sottolineato Rosolen –. I ragazzi saranno protagonisti del recupero, della descrizione e della presentazione dei contenuti, trasformando il patrimonio scolastico in esperienza didattica concreta”.

Come partecipare

Per candidarsi, le scuole devono possedere un patrimonio materiale di rilevanza storica e spazi idonei all’esposizione. La domanda va accompagnata da un progetto didattico e inviata entro il 30 aprile di ogni anno all’indirizzo Pec: lavoro@certregione.fvg.it

Il progetto “Musei scolastici” rappresenta così un’occasione per valorizzare la memoria educativa, promuovere la cultura locale e rafforzare il legame tra scuole e comunità, offrendo agli studenti strumenti concreti di apprendimento e partecipazione.