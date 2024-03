Da Sanremo al Friuli: a Majano arriva l’attore Russel Crowe con la sua band

Russel Crowe al Festival di Maiano.

Lo abbiamo visto (e molti di noi lo hanno anche conosciuto per la prima volta in veste di cantante), al Festival di Sanremo: ora, invece, Russel Crowe arriva ad un altro festival, quello di Maiano.

L’attore neozelandese, premio Oscar per l’indimenticabile ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore”, poco più di un mese fa annunciava dal palco dell’Ariston il suo imminente ritorno nel belpaese, questa volta non per recitare in un film, ma da protagonista sui palchi della penisola assieme alla sua band, The Gentlemen Barbers. Alle date annunciate in quell’occasione se ne aggiunge oggi una in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 1° agosto al Festival di Majano.

I biglietti per il concerto di Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.promajano.it e www.azalea.it .

A spiegare che tipo di concerto aspetta il pubblico è stato lo stesso Crowe ai microfoni della tv nazionale: “Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”. Uno spettacolo che attinge a piene mani dal grande rock ‘n’ roll internazionale, che vedrà “il gladiatore” alla voce e alla chitarra.

La storia di Russell Crowe & The Gentlemen Barbers è costellata di incontri, amicizie e collaborazioni musicali che risalgono a 30 anni fa. La band vanta la presenza di artisti di calibro come David Kelly, Stewart Kirwan, Stuart Hunter, Chris Kamzelas e James Haselwood, oltre alle voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.

Ogni membro porta con sé una ricchezza di esperienze e talento, rendendo ogni concerto un’esperienza unica e imperdibile. Per Russell Crowe, la musica è sempre stata una parte integrante del suo viaggio artistico, dai primi passi nel teatro musicale fino al grande schermo. Questo tour rappresenta non solo un ritorno alle radici musicali per l’attore, ma anche un’opportunità per condividere con il pubblico la passione che ha guidato la sua carriera.

Gli altri concerti annunciati al Festival di Majano.

Fra gli eventi già annunciati al prossimo Festival di Majano troviamo i concerti del rapper Massimo Pericolo (20 luglio), della rock band australiana Wolfmother (4 agosto) e quello delle star mondiali del celtic punk Flogging Molly (7 agosto). Da segnalare anche la serata dance Caos 90 Live con protagonisti gli Eiffel 65 (29 luglio).

Ad anticipare festival il grande evento Sunset in the Castle – Degustando il FVG di domenica 2 giugno. Star della 4° edizione al Castello di Susans sarà il fenomeno del sassofono mondiale Jimmy Sax, ad arricchire la serata anche il dj set di Tommy Vee.

Il 64° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.