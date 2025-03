Giovane ruba le carte Pokemon e scappa: l’appello del commerciante sui social

Il furto al Riasparmio Home di Cividale.

Un furto insolito ha scosso il tranquillo pomeriggio di domenica 16 marzo all’interno del negozio Risparmio Home di via Friuli a Cividale. Un giovane cliente, già noto ai titolari per precedenti acquisti, si è presentato alla cassa con alcuni pacchetti di carte Pokémon, simulando l’intenzione di pagarli. All’improvviso, però, ha afferrato la refurtiva ed è fuggito a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce.

I titolari del negozio hanno deciso di denunciare l’accaduto sui social, pubblicando un post, corredato dal video, in cui raccontano la dinamica della rapina. “Oggi (ieri, ndr) è successa una cosa veramente terribile. Abbiamo subìto una rapina alle ore 17.00 da parte di un cliente giovane, il quale ha fatto finta di acquistare delle carte pokemon, e una volta avvicinatosi alla cassa si è messo in fuga”.

“Sicuramente abita in zona del Cividale – continua il post -, perché era venuto in negozio da noi un po’ di tempo fa. Abbiamo deciso di fare questo post, nella speranza che lui lo possa vedere e che ci possa restituire quello che ci ha portato via o che venga a saldare il conto. Altrimenti siamo costretti a fare la denuncia alle forze dell’ordine (abbiamo ancora le ricevute che ha fatto con la sua carta di credito). Siamo veramente dispiaciuti di quello che è accaduto, sperando che in lui ci sia un po’ di coscienza“.