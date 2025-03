Auto si ribalta e finisce nel bosco, grave la donna a bordo

L’incidente a Trieste, in località Conconello.

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14.40, a Trieste, in località Conconello: un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, finendo ruote all’aria nella boscaglia. E’ stato un cicloescursionista di passaggio a dare l’allarme alla Sores.

La Fiat Panda era ruote all’aria sul sentiero 1 Alpe Adria Trail a circa 600 metri dalla strada asfaltata. A bordo della vettura una donna del 1949, di Trieste. Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Opicina hanno operato in sinergia con il personale sanitario per estrarre dall’abitacolo dell’autovettura la guidatrice, unica occupante del mezzo, che è stata presa in carico, in stato di incoscienza, dal personale sanitario che dopo le prime cure ha trasportato la donna all’ospedale.

Terminato il soccorso alla donna i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e collaborato con il personale del soccorso stradale per rimettere sulle ruote l’autovettura incidentata. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Locale. Sul posto anche la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, intervenuta con otto tecnici a supporto delle operazioni di soccorso.

Il video dell’intervento: