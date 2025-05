Manovra sbagliata e panico in piazza: auto sfonda una vetrina a Cividale

Un Suv ha sfondato la vetrina di un panificio a Cividale.

Momenti di paura questa mattina, lunedì 26 maggio, nel cuore di Cividale del Friuli, dove una manovra sbagliata si è trasformata in un incidente spettacolare: un SUV ha sfondato la vetrina del Panificio del Foro, in piazza Picco, entrando addirittura nel locale.

Erano circa le 9 del mattino quando il conducente del veicolo, un uomo anziano residente in città, ha inserito per errore la prima invece della retromarcia mentre stava cercando di uscire dal parcheggio. Il mezzo, con tre persone a bordo, ha accelerato improvvisamente, colpendo in pieno la vetrata del panificio, adiacente a un banchetto solitamente utilizzato dai clienti per consumazioni. Fortunatamente, in quel momento lo spazio era vuoto.

Il veicolo, ormai fuori controllo, ha proseguito la sua corsa all’interno del negozio fino a fermarsi solo davanti al bancone, sotto gli occhi increduli delle commesse presenti. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia locale della Comunità del Friuli Orientale, che hanno effettuato i rilievi del caso. Il locale ha subito ingenti danni, ma l’attività resta aperta, seppur con disagi.