Quattro giorni di disagi per chi viaggia sulla A23: chiusure e deviazioni

Previste chiusure e deviazioni sull’autostrada Udine Tarvisio.

Sarà una settimana di disagi per chi percorre l’autostrada A23 Udine-Tarvisio, in particolare nel tratto tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio: a causa di interventi di manutenzione alle gallerie, il tratto autostradale sarà completamente chiuso durante le ore notturne in più giornate, con conseguenti deviazioni.

La chiusura è prevista nelle notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 maggio, dalle 21:00 alle 6:00, oltre a un’ulteriore interruzione dalle 21:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 maggio. Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Carnia e seguire la viabilità alternativa tramite la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana, rientrando in autostrada alla stazione di Pontebba.

A queste limitazioni si aggiunge la chiusura temporanea delle aree di parcheggio Campiolo est, Resiutta est e Cadramazzo est, che resteranno inaccessibili dalle 12:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 maggio; dalle 12:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 maggio; dalle 12:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 maggio; dalle 12:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 maggio.

Disagi anche per chi viaggia verso le località montane del Tarvisiano: lo svincolo di Malborghetto Valbruna sarà chiuso in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, dalle 10:00 di lunedì 26 alle 8:00 di mercoledì 28 maggio, per lavori alla galleria Obuas. In questo caso, sarà necessario proseguire fino all’uscita Tarvisio Sud per raggiungere le località limitrofe. Si raccomanda agli automobilisti di pianificare con attenzione i propri spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea lungo il percorso.