Internet nelle scuole di Cividale.

Parte la progettazione per i lavori di connessione in banda larga di 13 scuole di Cividale del Friuli. “L’affidamento è stato effettuato dalla Regione – spiega il vice sindaco del Comune di Cividale del Friuli Roberto Novelli con delega all’Innovazione Tecnologica – che con il Programma ERMES si è dotata di una rete in fibra ottica (Rete Pubblica Regionale, RPR) che consente ai comuni della Regione, con oltre 1.670 km di dorsale posati, di essere dotati di una connessione a banda larga tramite la quale possono fruire di servizi evoluti messi loro a disposizione”.

Ora l’INSIEL ha comunicato al Comune di voler realizzare gli interventi di infrastrutturazione a banda larga per i plessi scolastici e le sedi pubbliche attualmente ancora non raggiunte dalla Rete Pubblica Regionale e di aver già esperito la gara per la progettazione degli interventi. Nei prossimi mesi lo studio incaricato dall’Insiel avvierà la progettazione e la realizzazione del collegamento alla Rete Pubblica Regionale delle nostre quattro scuole dell’infanzia, delle due primarie, della secondaria di primo grado “Elvira e Amalia Piccoli, degli Istituti Agrario, Commerciale e Professionale, delle sedi scolastiche di Piazzetta Chiarottini e di Foro Giulio Cesare del Convitto Nazionale Paolo Diacono.

La nuova connettività prevede una banda disponibile di 1 Gbps, con un banda minima sempre garantita di 100 Mbps per ciascuno dei nostri istituti. “Il Comune è stato parte attiva con la Regione per questa operazione che vuole evidentementerafforzare il livello di innovazione del territorio cividalese”, conclude Roberto Novelli.

