La donna investita mentre attraversa la strada a Cividale.

Attimi di paura, nel pomeriggio di oggi, per un’anziana a Cividale. La donna è stata investita da un’auto, per cause in corso di accertamento, mentre attraversava la strada in viale Libertà.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono stati inviati i soccorsi. La persona coinvolta è rimasta sempre cosciente ed è stata poi portata in ospedale a Udine per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri di Cividale.

