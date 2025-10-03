La nuova Rotatoria via Foraboschi tra via Manzano e via Nievo a Cividale del Friuli.

Lunedì 29 settembre è avvenuta la consegna ufficiale dei lavori per la Rotatoria via Foraboschi – via Manzano – via Nievo a Cividale del Friuli alla presenza del sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi, degli assessori Giuseppe Ruolo e Stefano Coceano, dei funzionari comunali e dei progettisti.

Si tratta della prima fase del progetto “Riorganizzazione stradale per l’alleggerimento del traffico di Cividale del Friuli” che coinvolgerà in seguito anche l’area di Borgo di Ponte e di Piazza Resistenza.

“I lavori dureranno complessivamente 180 giorni. La prima fase durerà 45 giorni circa e prevedrà l’allestimento del cantiere e gli interventi sulle proprietà private espropriate. La seconda fase riguarderà la rotatoria vera e propria” spiega l’Assessore Giuseppe Ruolo specificando che “si tratta di un’opera molto importante che cambierà completamente la viabilità in quella zona. Sono molto contento di iniziare a vedere l’avvio di tali opere che hanno previsto, data la complessità, tempi lunghi per i vari procedimenti che ho seguito in tutte le sue fasi”.

“Esprimo anche io grande soddisfazione per tale lavoro che mi impegnerà nei prossimi mesi, assieme agli uffici e ai tecnici e ditte esterne, nelle sue fasi più operative” commenta l’Assessore Stefano Coceano ricevendo il testimone proprio dal suo collega di Giunta Giuseppe Ruolo. “Durante la prima fase del cantiere non ci saranno variazioni alla viabilità attuale perché i lavori interesseranno aree esterne al nastro stradale. Nella seconda fase verranno attuate le modifiche alla strada, ma non ci sarà mai l’interruzione totale del traffico” spiega l’assessore alla Viabilità Davide Cantarutti.