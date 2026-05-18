Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 19 maggio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per la giornata di martedì 19 maggio sarà caratterizzato da condizioni variabili, con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso delle ore. In montagna il cielo si presenterà da variabile a nuvoloso, mentre su pianura e costa si passerà da poco nuvoloso a variabile, con un contesto generalmente più stabile nelle prime ore della giornata.

Nel corso del pomeriggio la situazione tenderà a peggiorare sulle aree montane, dove saranno probabili piogge sparse accompagnate da rovesci e temporali. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e, in forma più isolata, estendersi anche ad altre zone della regione.

Le temperature saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti, con valori minimi in pianura compresi tra 9 e 11 gradi e massime tra 21 e 24 gradi. Sulla costa le minime si attesteranno tra 12 e 15 gradi, con massime tra 19 e 21 gradi. A 1000 metri si prevedono circa 11 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura media sarà intorno ai 3 gradi.