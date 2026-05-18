Udine si trasforma in un set fotografico: torna la fotomaratona urbana

Sabato 23 maggio Udine torna a diventare un laboratorio creativo a cielo aperto con la seconda edizione di “Obiettivo Udine 2026”, il contest di fotografia amatoriale organizzato da Spazio Udine che trasforma la città in una sfida di sguardi e interpretazioni. Non una semplice gara, ma una maratona visiva che invita i partecipanti a raccontare il territorio attraverso prospettive personali, tra strade, dettagli urbani e volti quotidiani, utilizzando macchina fotografica o smartphone.

Sei temi per raccontare la città

L’evento, in collaborazione con la galleria fotografica FARé e la caffetteria Da Romi Al Vecchio Tram, si svilupperà seguendo un cronoprogramma preciso che scandirà il ritmo della giornata. Il primo appuntamento è fissato tra le ore 9.30 e le 10.30 in Corte del Giglio, via dei Rizzani 9, nella galleria fotografica FARé, dove i partecipanti potranno accreditarsi e ricevere i primi tre temi fotografici da sviluppare.

La sfida proseguirà poi nel primo pomeriggio, tra le 13 e le 14.30, con una tappa intermedia dedicata al pranzo e alla consegna degli ultimi tre temi che completeranno la sequenza creativa. La giornata si concluderà tra le 17.30 e le 19 con il ritrovo finale per la consegna degli scatti e i saluti.

Una giuria tra fotografia, arte e città

A valutare i lavori sarà una giuria composta da professionisti del mondo culturale e creativo, presieduta da Luca Giuliani. Al suo fianco ci saranno il fotografo Roberto Casasola, la professionista della luce e della materia Silvia Di Natale, l’architetta Elisa Mansutti e la regista e programmista multimediale Tanja Marmai. Un gruppo eterogeneo che leggerà le immagini non solo dal punto di vista tecnico, ma anche narrativo e urbano, valorizzando la capacità di raccontare la città attraverso lo sguardo.

Premi e mostra diffusa in città

I vincitori saranno annunciati il 12 giugno presso la galleria FARé. Le opere selezionate verranno esposte per due settimane in via dei Rizzani, prima di diventare parte della mostra diffusa “Obiettivo Udine: uno sguardo sulla città”, prevista tra settembre e ottobre. Il primo premio assoluto offrirà inoltre la possibilità di esporre in un contesto professionale durante una mostra dedicata alla street photography.

Partecipazione e iscrizioni

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni e ai minori accompagnati. Non sono richieste attrezzature professionali: basta uno smartphone o una macchina fotografica e la voglia di osservare la città da una prospettiva diversa. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] oppure consultare il sito al link: https://www.spazioudine.it/2026/04/fotomaratona-urbana-obiettivo-udine-2026-ii-edizione/