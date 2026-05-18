Lago dei Tre Comuni, torna la Crazy Color Race: corsa, colori e solidarietà

Domenica 24 maggio 2026 torna la Crazy Color Race, la passeggiata coreografica e non competitiva che unisce sport, divertimento e solidarietà attorno al Lago di Cavazzo, conosciuto anche come Lago dei Tre Comuni.

L’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato da Crazy Bob APS in collaborazione con Tilly’s Pub e Dolcemaro Caffè, con il patrocinio dei Comuni di Bordano, Cavazzo Carnico e Trasaghis. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama famiglie, gruppi di amici, associazioni e volontari.

Una partecipazione in crescita e uno spirito solidale

La manifestazione si conferma un momento di forte aggregazione per il territorio. Nella precedente edizione del 2025 si erano registrati oltre 500 partecipanti, con una raccolta fondi superiore ai 10 mila euro a sostegno di iniziative benefiche.

Anche quest’anno l’obiettivo è quello di sostenere A.G.M.E.N. FVG Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici, che si occupa di bambini e famiglie colpiti da malattie oncologiche, offrendo supporto medico, psicologico e sociale lungo tutto il percorso di cura.

Il percorso tra natura e colori

La Crazy Color Race si sviluppa su un percorso di circa 7,6 chilometri attorno al lago. Durante la passeggiata i partecipanti verranno spruzzati con polveri colorate atossiche, anallergiche, non inquinanti e lavabili, trasformando il tracciato in una grande festa collettiva all’insegna dell’energia, della condivisione e della solidarietà.

Programma e iscrizioni

Il ritrovo è previsto dalle ore 8.30 presso il parcheggio dell’area ex discoteca Rilago, dove avverrà l’accreditamento e la consegna dei materiali. La partenza della passeggiata è fissata per le ore 10.45. Nell’area di partenza saranno presenti anche chioschi, proposte gastronomiche, anche vegetariane, e intrattenimento musicale con Pietro Berti DJ.

La quota di partecipazione è di 12 euro per i bambini dai 4 ai 13 anni e di 17 euro dai 14 ai 99 anni. I bambini sotto i 4 anni potranno partecipare gratuitamente e riceveranno un gadget in omaggio. La quota comprende una maglietta a tema, un paio di occhiali, una sacca e due buste di colore. Per i gruppi con almeno 8 iscritti è previsto inoltre un omaggio speciale: una holi pump, fino a esaurimento scorte.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro venerdì 22 maggio 2026 alle ore 24 attraverso il sito www.thecrazycolorrace.it, seguendo le istruzioni indicate. In alternativa sarà possibile accreditarsi direttamente presso i locali convenzionati: Tilly’s Pub e Dolcemaro Caffè a Tolmezzo. Per i ritardatari sarà possibile iscriversi direttamente sul posto il giorno della manifestazione, ma non saranno garantite le taglie delle magliette.

Sicurezza, regole e rinvio in caso di maltempo

Per ragioni di sicurezza sono esclusi dalla corsa i bambini su passeggino o trasportati con zaino e i cani, anche se con guinzaglio e museruola. Lungo il percorso saranno presenti tre aree “oasi”, con punti di ristoro e acqua, oltre alla supervisione dei volontari nei tratti più delicati.

In caso di condizioni meteo avverse, l’evento sarà rinviato alla domenica successiva, 31 maggio 2026. I partecipanti e i capigruppo saranno informati tramite e-mail o WhatsApp e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

Una festa per il territorio

La Crazy Color Race si conferma un evento capace di unire comunità, famiglie e associazioni attorno a un obiettivo comune: trasformare una giornata di sport e divertimento in un’occasione concreta di solidarietà e sostegno.