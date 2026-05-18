Gara di destrezza con ascia e motosega: i vincitori del trofeo dei boscaioli a Paularo

Escursioni nei boschi, attività per famiglie, convegni sulla filiera del legno e dimostrazioni degli sport forestali. Si è chiusa con un grande successo di pubblico la quarta edizione di “Foresta in Valle”, la manifestazione dedicata al mondo delle foreste e del legno andata in scena a Paularo.

L’evento, promosso da Regione Friuli Venezia Giulia, Cluster Legno Arredo Casa FVG società benefit e Cluster forestale Legno servizi FVG, ha registrato una partecipazione in crescita rispetto agli anni precedenti, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti del settore a livello regionale.

Escursioni, laboratori e incontri sulla filiera del legno

Nel corso della manifestazione non sono mancati i momenti di approfondimento e divulgazione. Le escursioni guidate tra alberi monumentali e cantieri forestali hanno permesso ai partecipanti di conoscere da vicino la gestione del patrimonio boschivo.

Accanto alle attività naturalistiche, spazio anche a forum tecnici con esperti e rappresentanti istituzionali regionali e nazionali, mercatini artigianali, laboratori per bambini e adulti e aree espositive dedicate alla filiera foresta-legno. Un programma articolato che ha trasformato Paularo in un punto di incontro tra educazione ambientale, tradizione e innovazione.

La spettacolare gara dei boscaioli

Il momento più atteso è arrivato nella fase conclusiva della kermesse con la tradizionale gara dei “Boscaioli in Valle”, una competizione che mette alla prova abilità tecniche, precisione e coordinazione delle squadre partecipanti.

A imporsi sono stati i “Chei fuartis”, che hanno conquistato il primo posto al termine di una prova molto combattuta. Seconda posizione per la squadra “Cigliani Primo” dell’Alta Val But, mentre al terzo posto si è classificata “San Foca Legnami” della Valcellina. Quarta la squadra “Verdi in quota” di Trieste.